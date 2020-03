The examples populate this alert with dummy content

EMPRESA El Grupo Nudisco premia a sus empleados por su trabajo durante la crisis sanitaria Gratificará con una prima del 15% sobre su salario a los más de 1.000 empleados de los 41 supermercados con los que cuenta en la Comunidad Valenciana, Murcia y Tarragona viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Grupo Nudisco gratifica a sus empleados de los supermercados con una prima del 15% sobre su salario por su gran trabajo y dedicación durante la crisis del coronavirus. Nudisco ha querido así premiar y reconocer a sus más de 1.000 empleados de sus 41 tiendas en este difícil contexto actual. En Alcoy tienen un Economy Cash de la Alameda Camilo Sesto y un Kuups Supermercados en Santa Rosa. Además dentro de la actual crisis sanitaria, el Grupo Nudisco ha elaborado unas medidas para garantizar la salud de clientes y empleados. Por ejemplo, se recomienda a los clientes realizar la compra de manera individual, manteniendo la distancia de seguridad de un metro y pagar con tarjeta. También se aconseja que no acudan al supermercado las personas que están dentro de los grupos de riesgo y que se utilicen guantes. En todos los supermercados se han instalado mamparas de metacrilato de seguridad en todas las cajas de sus centros para proteger a trabajadores y clientes. También se han colocado vinilos en el suelo en los que se recuerda la distancia de seguridad. A su vez se están distribuyendo guantes entre empleados y clientes. El Grupo Nudisco recuerda que el suministro de productos de primera necesidad está garantizado, mientras que la apertura de sus supermercados es de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde. La empresa tiene 41 supermercados entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Tarragona. 25 de estos centros son Economy Cash, 9 Vidal Tiendas Supermercados y 6 Kuups Supermercados.