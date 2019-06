The examples populate this alert with dummy content

Segunda oleada del EGM El grupo Radio Alcoy alcanza los 53.000 oyentes diarios Las emisoras de Radio Alcoy incrementan 4.000 oyentes diarios respecto a la primera oleada del Estudio General de Medios miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El grupo de emisoras de Radio Alcoy ha incrementado su audiencia en 4.000 oyentes diario, alcanzando a 53.000 oyentes cada día según los datos de la segunda oleada de 2019 del Estudio General de Medios (EGM). La subida más pronunciada ha sido en Radio Alcoy FM con 3.000 oyentes diarios más, y en 40 Principales son 1.000 oyentes diarios más. En Radio Alcoy OM se conserva la audiencia y destacando que es la tercera en audiencia entre las Ondas Medias de la Comunidad Valenciana, la primera de las OM de la Cadena Ser en la CV. Y, otro dato, en la página www.radioalcoy.com registramos 45.698 usuarios únicos al mes. ¡Muchas gracias por su confianza con el grupo de emisoras de Radio Alcoy!¡Muchas gracias por escucharnos cada día!