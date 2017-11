The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE El grupo show se consolida en Alcoy Por tercera vez Alcoy será sede del campeonato de España Junior y cuartetos, además del trofeo Ciudad de Alcoy jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/11/2017) El mismo presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua , ha sido el que ha anunciado que Alcoy volverá a ser sede del campeonato de España de patinaje grupo show. Será la tercera vez que esta competición la organiza Alcoy. El presidente aseguraba que “siempre que hemos querido contar con Alcoy para hacer cualquier cosa de patinaje , ellos han cumplido y siempre han colaborado. Consolidar esta competición aquí, es muy importante porque Alcoy es un referente del patinaje a nivel nacional. En Alcoyn se han disputado estos campeonatos varias veces hemos jugado fase final de Copa del Rey , de Copa Principe y muchas más cosas . Es sin duda una ciudad muy vinculada al patinaje y ya me refiero a nivel nacional. Además , estoy muy a gusto en Alcoy y me encuentro como en mi casa”, destacó. La competición será el 23 y 24 de marzo y volverán los mejores de este deporte a la ciudad. Un evento que mueve a muchos participantes y familiares, por lo que económicamente siempre es un evento muy interesante para Alcoy. Entre otras cosas , no se descartó la posibilidad que se vuelva a jugar en Alcoy otra fase de Copa del Rey de hockey sobre patines.