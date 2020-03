The examples populate this alert with dummy content

ARREL El guia de la terra Jaume Bernabeu emprén un projecte turístic per oferir unes activitats agrícoles guiades en camps d’oliveres o ametlers miércoles, 25 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (25/03/2020) Jaume Bernabeu està iniciant el projecte Terraguia “basat en el turisme d’experiència, de tornar a connectar-nos amb la terra”. En Arrel, Bernabeu ha explicat que esta iniciativa –que va ser premiada com millor projecte turístic als premis de la Mancomunitat- es traduirà en “unes activitats agrícolas guiades” com donar a conèixer el procés per a la producció de l’oli o, també, está valorant obrir l’oferta “al món de l’ametla”. Una activitat que està en fase de creació i que la seua àrea d’actuació serà la comarca, com ha explicat Bernabeu. Novetats en els serveis mancomunats La Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat, amb motiu de l’estat d’alarma per la crisis del coronavirus, ha modificat el canal d’atenció del serveis mancomunats. Les seues oficines estan tancades però el seu personal està en contacte telemàtic amb els municipis i usuaris de l’Agència Impuls, l’ADL o l’àrea de Joventut. Arnaldo Dueñas, gerent de la Mancomunitat, en Arrel ha detallat com està desenvolupant-se l’atenció en cada departament i que, també, queda anunciada al web lamancomunitat.org. El departament de Joventut ha elaborat un itinerari de recursos educatius, culturals o d’oci per poder visualitzar des de casa durant la quarantena. Iván Jover, gerent de l’òrgan supramunicipal, ha explicat com accedir a aquestes activitats des de les reds socials de la Manco.