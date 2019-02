The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El HC Cocentaina buscará el ascenso a OK Plata Dos de los capitanes del equipo, Rafa Linares y Cristian Santiago, han estado en la Venta Sant Jordi para hablarnos del proyecto del equipo de hockey sobre patines que puede ascender de categoría martes, 12 de febrero de 2019 Dos clásicos jugadores de hockey sobre patines del Alcoy Rafa Linares y Cristian Santiago, han sido nuestros invitados en Ser Deportivos, hoy desde la Venta Sant Jordi. Con ellos hemos hablado de las serias posibilidades que tiene el equipo contestano de ascender a la Ok Plata, categoría que va por detrás de la Ok Liga. Esta tarde será el sorteo de la fase de clasificación, en la que participarán ocho equipos y de ellos ascenderán cuatro. No os perdáis todo lo que han contado estos dos grandes deportistas que a pesar de sus edades, están viviendo una segunda juventud con mucha ilusión.