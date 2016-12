The examples populate this alert with dummy content

CABALGATA 2016 El hechizo de los Reyes cobra vida en Alcoy La 131 Cabalgata encandila a decenas de miles de personas que abarrotan las calles de la ciudad martes, 05 de enero de 2016 Un halo de ilusión ha recorrido este 5 de enero las calles de Alcoy en la 131 Cabalgata de Reyes, la de los pajes que suben por las escaleras para entregar los regalos, la que implica a numerosas entidades en la organización, en la que participan 1.500 personas, la que asombra con el acto de la Adoración, la más antigua de España y, sobre todo, la que llena de emoción los ojos de los niños y de satisfacción los de sus padres al comprobar el efecto que el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar genera en sus hijos. La que aspira a ser Ciutat del Nadal ha culminado el ciclo festivo con un magno desfile que ha partido a las seis de la tarde desde la zona alta de El Camí. La Cabalgata, que se celebra desde 1885, es Bien de Interés Cultural desde 2011 y Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2001. Son títulos que justifican que miles de personas hayan abarrotado las calles del centro para abrazar a sus majestades, acompañadas por el Grup de Dolçaines La Degollà, el Colegio de Agentes Comerciales y la filà Tomasinas. A lo largo del recorrido, a los Reyes les han asistido cerca de 400 pajes trepando por escaleras de madera para acceder a los balcones y entregar en mano a los niños los presentes demandados en las cartas depositadas en los buzones de las burras el día anterior. El séquito, formado por pueblo ataviado con los trajes típicos de Alcoy, antorcheros y cuerpo de guardia, ha llegado poco después de las ocho a la plaza de España, donde los monarcas han seguido el guion marcado por el evangelio de Mateo: envueltos en la atronadora música de Haendel han adorado al hijo de Dios. Tras completar el recorrido en una noche en la que ni el frío invernal ha querido perderse la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar han regresado a Oriente, donde reside durante un año la esperanza de que habrá un próximo cinco de enero en el que la magia vuelva a demostrar la potencia de una fiesta profundamente arraigada en Alcoy.