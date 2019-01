The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "El hecho de poner urnas no debería llevar a prisión" Uno de los máximos representantes de la independencia de Cataluña, Jordi Puig, ha iniciado un viaje por varias ciudades de habla catalana en su silla de ruedas para reivindicar la libertad de los presos políticos - Una de sus paradas, precisamente, será este sábado en Alcoy, en el Centre Ovidi Montllor, a las ocho de la tarde jueves, 10 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/01/2019) La protesta por la existencia de presos políticos en Catalunya llega hasta Alcoy. Y lo hace en silla de ruedas. El mallorquín Jordi Puig ha iniciado un recorrido desde su ciudad natal, en Felanitx, con el objetivo de finalizar, dentro casi dos meses, en Cataluña Norte. Es uno de los primeros independentistas: estuvo en prisión cinco años, en los ochenta, y tuvieron que amputarle las dos piernas en 1990 mientras manipulaba un artefacto en los juzgados de Santa Coloma de Farners, cinco años después de ser puesto en libertad condicional. Ahora vuelve a defender la causa que le llevó a estar en silla de ruedas y la acerca a Alcoy, donde estará este sábado, en el Centre Ovidi Montllor, a las ocho. "En realidad es muy sencillo: voy de pueblo en pueblo y siempre hay gente que me acoge en su casa, sobre todo los fines de semana, me acompañan en algún tramo, a veces, en la etapa completa". Puig se desplaza por el lateral de las carreteras, solamente de día, explicando su aventura en la cuenta de Twitter @Cami_Republica.