SANT JORDIET 2018 El héroe del “trillón” de flechas Juanjo Valls Fuster, de siete años y alumno de Segundo de Primaria en el colegio de Salesianos Juan XXIII, ha sido el protagonista después de su nombramiento de ayer para encarnar la figura del Sant Jordiet de 2018 viernes, 16 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/06/2017) más información Juan José Valls Fuster, Sant Jordiet 2018 Como un héroe. Así ha recibido el colegio Salesianos Juan XXIII al Sant Jordiet 2018. Juanjo Valls Fuster, de siete años y alumno de Segundo de Primaria, ha sido el protagonista después de su nombramiento de ayer. El azar hizo que su nombre saliese entre los siete candidatos. El pequeño de la filá Mudéjares se encontraba en el sorteo en el momento que fue elegido. Así ha contado cómo fue el sorteo y sus preferencias de traje y flechas. Así relataba el momento del nombramiento. “El Sant Jordiet del año pasado sacó mi nombre y nos pusimos muy contentos. Mi abuelo gritó y lloró. Quiero tirar un trillón de flechas”. Un trillón de flechas son las que quiere lanzar. Valls procede de familia festera. Es la cuarta generación de una saga vinculada a los Mudéjares. Su primera aparición oficial será el domingo en la procesión del Corpus.