FORMACIÓN El hombre que convierte la basura en moda La cátedra Aitex-UPV presenta a Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, como ejemplo de innovación en el textil martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El fundador de Ecoalf, Javier Goyeneche, ha ofrecido una conferencia este martes en el campus de Alcoy sobre el diseño textil en la economía circular. Su empresa, fundada en 2009, aprovecha todo tipo de residuos para crear tejidos con los que confeccionar moda y complementos. El ejemplo de este emprendedor, cuya firma factura por encima de los cuatro millones de euros, ha servido para inspirar a los alumnos del campus y atraerlos hacia el sector textil. “A ver si en este momento en que los estudiantes orientan su futuro pueden decantarse por un sector en el que hacen falta talento y nuevos perfiles”, ha explicado Goyeneche antes de la conferencia. El empresario ha aplaudido que la universidad “impulse” el emprendimiento. Uno de los objetivos de la cátedra Aitex-UPV del campus de Alcoy es destacar el textil como un sector de futuro para los jóvenes. “Hay que cambiar el tinte peyorativo de un sector que, en realidad, está creando riqueza y puestos de trabajo”, ha dicho el director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa. El director de Aitex, Vicente Blanes, ha recalcado que los jóvenes deben ver en el textil un sector “potente, innovador, moderno y de vocación internacional”.