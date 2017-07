The examples populate this alert with dummy content

MEDICINA El hospital de Alcoy, pionero en enfermedades minoritarias Vicente Giner Galván, jefe del Servicio de Medicina Interna del Virgen de los Lirios y secretario del Grupo de Trabajo en Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, ha estado en Radio Alcoy para hablar de las enfermedades raras miércoles, 26 de julio de 2017 En Radio Alcoy hemos entrevistado a Vicente Giner Galván, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de los Lirios y secretario del Grupo de Trabajo en Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna. Giner asistió a la inauguración en Madrid del que es el primer Instituto de Enfermedades Minoritarias organizado por la biotecnológica Shire, el pasado mes de junio. Los datos, que sacan a la luz entre 200 y 300 las personas afectadas por enfermedades raras en la comarca, apuntan al departamento de Alcoy como uno de los pioneros, junto a Alzira, en apostar por la administración domiciliaria del medicamento en estos pacientes. "Hay cerca de cuarenta pacientes en toda España que utilizan el suministro a domicilio, de hecho en Alcoy hemos sido de los primeros, junto a Alzira, en realizar un estudio, que presentamos en el congreso de San Diego, en el que preguntamos a todos los personajes que están inmiscuidos en este tratamiento, desde la enfermería del hospital de día, la que va a domicilio, los propios pacientes, lo valoran más, por flexibilidad, que tener que ir al hospital". La constatación de los beneficios que para la salud del paciente supone el no desplazamiento al hospital se completa con un estudio en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia que añade un ahorro con respecto al suministro convencional.