PREVENCIÓN El Hospital Virgen de los Lirios lucha contra el tabaquismo Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco se han organizado una serie de actividades como charlas, talleres, mesas informativas... para dejar de fumar viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/05/2019) El Hospital Virgen de los Lirios centraliza las actividades con motivo del Día Mundial Sin Tabaco con ponencias y talleres de la mano de expertos médicos orientados a dejar de fumar. Rafael Vázquez, el director de atención primaria del área de Salud de Alcoy, ha querido dar las gracias a todos los que han hecho posible estas actividades. También se han colocado mesas informativas en los centros médicos. La proyección de un vídeo y la entrega de premios del concurso escolar de dibujo han completado la programación. Los talleres han empezado a las 10 horas con la participación de expertos en aspectos médicos como Raúl Sandoval, María Herrero, Sara Trelis y Teresa Miralles y la deportista Lorena Padilla. El vídeo proyectado llevaba por nombre ‘Viure sense tabac’ y después se han entregado los premios del primer concurso de dibujo escolar ‘Viure sense tabac’, dibujos que estarán expuestos en el Centro Comercial Alzamora, en un trabajo con colegios e institutos que llevan realizando desde el hospital desde el mes de marzo. Estas actividades las organizan los ayuntamientos de Alcoy e Ibi, la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, la Generalitat Valenciana y la UPCCA.