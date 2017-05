The examples populate this alert with dummy content

BILLAR El ibense, Iván Mayor, tercero de Europa El joven jugador de billar logró la medalla de bronce en el Campeonato de Europa a tres bandas Sub-17 celebrado en Branderburgo (Alemania) – Mayor también es bicampeón de España en esta categoría miércoles, 10 de mayo de 2017 El joven ibense, Iván Mayor, del Club de Billar Caseta Nova, ha logrado el tercer puesto en el Campeonato de Europa de Billar a tres bandas Sub-17 que se celebró en la localidad alemana Branderburgo a principios del mes de mayo. A Mayor, que ya participó el año pasado en esta cita deportiva, le ha servido la experiencia obtenida en 2016 para hacer frente a los grandes jugadores de billar a nivel europeo ya que se han participado jóvenes de diferentes países de Europa, como Italia, Francia, Turquía o Grecia, entre otros. El ibense se clasificó como segundo de grupo tras enfrentarse al que más tarde se proclamó campeón, Maxime Panaia. En cuartos de final fue cuando Iván Mayor comenzó a mostrar su mejor juego. Únicamente el italiano D’Agata pudo derrotarlo en semifinales. Antes de obtener el bronce en el Campeonato de Europa, Mayor ya obtuvo varios triunfos anteriormente en su carrera deportiva. El ibense es doble Campeón de España de Billar 2016 de Tres Bandas en Sub-15 y Sub-17. Tras estos logro, Iván Mayor acudió a Brandenburgo (Alemania) en representación de España para el Campeonato de Europa de Billar a tres Bandas Sub-17, consiguiendo su primera medalla de Bronce en Europa. Además, en su localidad natal, Ibi, también se le ha reconocido su carrera, ya que fue uno de los nominados a “Mejor Deportista Promesa Masculino Ibense”.