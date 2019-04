The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El IES Andreu Sempere abre sus puertas Este martes 16 de 9 a 13 horas, el instituto celebrará su jornada de puertas abiertas - Su director y dos profesoras han explicado en Radio Alcoy la amplia oferta con la que cuenta el centro viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/04/2019) El IES Andreu Sempere no para de innovar. Su director Jesús Martínez, junto a dos profesoras, Inma Descals y Rosa Martí, han acudido a Radio Alcoy para explicar detalles de su oferta y en especial anunciar que el martes 16 habrá una jornada de puertas abiertas de 9 a 13 horas. También explican algunos de sus proyectos más emblemáticos como el aula dinámica de aprendizaje o los estudios de robótica, así como sus programas internacionales Erasmus +, sus intercambios escolares, el Bachillerato de Artes, la coordinación horaria con el Conservatorio o el ser un centro Unesco, entre otros aspectos.