EDUCACIÓN El IES Cotes Baixes estrena un documental en el IVAM CADA Alcoi Picades contra el vidre se proyectará el miércoles 8, el jueves 9 y el domingo 10 - El jueves habrá después una mesa redonda a la que asistirá el conseller de Educación, Vicent Marzà miércoles, 08 de enero de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2020) El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha anunciado su asistencia este jueves 9 de enero a la proyección del documental Picades contra el vidre en el IVAM CADA Alcoi. En este proyecto audiovisual se ha implicado del instituto Cotes Baixes, del que es director Fernando Sansaloni, quien ha explicado en Radio Alcoy que fueron elegidos por la productora al ser un centro que se encontraba realizando un cambio en el modelo educativo cuando se rodó el documental, para así reflejar la problemática que se encuentra en este proceso. El documental se estrena a las siete de esta tarde en el IVAM CADA Alcoi. Tras la proyección del jueves, alumnos del centro, profesores, los directores del documental, Pepe Andreu y Rafa Molés y el conseller de Educación, Vicent Marzà, participarán en una mesa redonda. El viernes está prevista la tercera y última proyección del documental.