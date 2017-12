The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO SOLIDARIO El IES Cotes Baixes recauda fondos para familias desfavorecidas en la VI Carrera Solidaria El barrio de la Zona Norte se estrena con la iniciativa que en la pasada edición recaudó 1.800 euros y que espera superar en este año miércoles, 20 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El IES Cotes Baixes de Alcoy ha celebrado la VI Edición de la Carrera Solidaria, que se enmarca en las actividades incluidas en las Jornadas de Actividades Formativas y Deportivas en las que participa todo el alumnado de 1º ESO, alumnado colaborador, AMPA y profesorado del centro. La tradicional carrera solidaria se realizó el viernes 15 de diciembre de 9:15 a 11 horas y, como novedad, este año se ha celebrado en la Avenida de la Hispanitat, desde la rotonda de Mercadona hasta la altura del Parque de la Zona Norte. Además de conseguir fondos para ayudar a las familias más necesitadas de Alcoy, el objetivo de esta actividad es trabajar con el alumnado valores como la solidaridad, la cooperación, el respeto, el esfuerzo, así como fomentar hábitos de vida saludables y reflexionar sobre los derechos y deberes de una ciudadanía activa y responsable. La dinámica de esta iniciativa ha consistido en que los participantes (alumnos, profesores y padres y madres de alumnos del curso) han dado varias vueltas al circuito y por cada una de las vueltas que han completado sus patrocinadores han donado un euro solidario. Los patrocinadores podían ser familiares, amigos, profesores, empresas y/o comercios. El dinero se recogerá unos días después de la carrera, una vez contabilizadas todas las vueltas. Este año el instituto colabora las ONGs locales Cruz Roja, Cáritas y Ashproal, y destinará los fondos recaudados a la compra de alimentos y artículos de primera necesidad para familias necesitadas en Alcoy. Con el fin de involucrar al barrio y a la comunidad educativa, unos días antes de la carrera, el martes 12 de diciembre, se ha realizado una campaña de recogida de patrocinadores por la Zona Norte. Los alumnos de 1º ESO, en pequeños grupos, acompañados por profesores de ese curso y por alumnos más mayores, han recorrido las calles del barrio para explicar la iniciativa y conseguir patrocinadores entre los comerciantes y peatones del barrio, que se han volcado con la actividad. El año pasado esta misma actividad, que ya celebra su sexta edición, recaudó más de 1.800 euros que fueron destinados al proyecto Caravana Solidaria. Un proyecto desarrollado y promovido por el mismo IES Cotes Baixes para construir y equipar una caravana como un espacio multifuncional para prestar asistencia técnico-sanitaria a las personas que la necesiten en los campamentos de refugiados situados en el Norte de Grecia, hasta donde viajó una vez terminada con el Grupo de activistas independientes, Balloona Matata.