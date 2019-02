The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El IES Pare Vitòria dedica su revista Eines a la prensa local Se ha presentado su número 28 como uno de los actos de la 38 edición de la Semana Cultural martes, 12 de febrero de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/02/2019) Representantes del ámbito social y del periodismo se dieron cita en el IES Pare Vitòria en la presentación de la revista Eines en el arranque de la edición 38 de su Semana Cultural. El número 28 de la revista Eines, que edita el instituto Pare Vitoria, está dedicada en esta ocasión a la prensa local. Los medios de comunicación de Alcoy y comarca son los protagonistas, a través de once artículos, entre los que se incluye el desaparecido periódico Ciudad de Alcoy y el elaborado por el equipo de informativos de Radio Alcoy. La revista ha sido coordinada por el profesor Lluís Vidal, heredando esta función de Jordi Botella, quien también ha escrito sobre la historia de la prensa alcoyana y hay otro artículo a cargo de los alumnos de la radio-televisión-web que emite en el centro educativo. La maquetación la ha realizado Iván Guerola, quien ha sustituido a Siba Sellés. La presentación de la revista coincide con el inicio de la Semana Cultural del centro del que es director Toni González y quien ha destacado el carácter emblemático de la publicación y de la semana de esta actividades en el centro. El acto contó con la presencia del director general de política educativa, Jaume Fullana, el concejal Jordi Martínez, y Jordi Senabre, en representación de la Asociación de Padres y Madres, AMPA, uno de los patrocinadores de la publicación junto al Ayuntamiento de Alcoy, Gráficas Alcoy y Unión Alcoyana.