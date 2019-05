The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El IES Serra Mariola de Muro presenta su oferta en moda y turismo Consuelo Ivorra y Maribel Alarcón, responsables de los ciclos de moda y confección y de turismo, han estado en Radio Alcoy explicando la propuesta educativa del centro martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/05/2019) Las profesoras Consuelo Ivorra y Maribel Alarcón son dos docentes del IES Serra de Mariola de Muro que han acudido a Radio Alcoy para explicar la oferta educativa del centro y más en concreto sobre los ciclos de moda y confección y sobre turismo. La preinscripción de los ciclos formativos va del 16 al 29 de mayo. El teléfono de contacto es el 96 553 36 90. Con el título de confección y moda podrás confeccionar su propios diseños, personalizar piezas de ropa, arreglar modelos, confección a medida... mientras que con el título superior en guía, información y asistencias turísticas se puede trabajar de guía local, guía acompañante, jefe de oficina de información turística, recepción de hoteles y casas rurales, agencias de viajes, informador turístico, azafata... Consuelo y Maribel dan más datos en esta entrevista realizada por la jefa de informativos de Radio Alcoy, Lucía Gadea.