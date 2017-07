The examples populate this alert with dummy content

SECTORES El impulso de la construcción triplica los ingresos por obras El desarrollo del plan de rehabilitación Arru es clave para explicar el aumento sábado, 08 de julio de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha triplicado los ingresos por el impuesto de obras (Icio) durante el primer semestre del año como consecuencia de la reactivación del sector de la construcción. Hacienda ha recaudado en los seis primeros meses del año 340.533 euros. En el mismo periodo del año 2016 la recaudación fue de 134.433. según datos del Ayuntamiento. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, reconoce que este impuesto “es un indicador claro de la actividad del sector de la construcción y rehabilitación de viviendas”. Según afirma, “los datos de los primeros meses del año nos demuestran que la actividad económica va en aumento”. La regidora detalla que los ingresos responden a que “se vuelve a construir en la ciudad y al impulso de la rehabilitación a través del plan Arru, que ha servido para poner al día muchos edificios de nuestra ciudad con resultados que ya son visibles en las calles de Alcoy”. Precisamente en el apartado de obras de rehabilitación, en 2016 la liquidación anual fue de 260.659,36 euros. En sólo seis meses, este 2017 ya ha superado esa cifra en cerca de 100.000 euros. Además del plan de rehabilitación, este año, manifiesta Moltó, ha empezado con la proyección de nuevas promociones de viviendas a la ciudad, tanto en la zona de La Estambrera, L’Alameda y en Caseta Mascarelles, así como las obras para construir el nuevo supermercado ALDI en Alcoy.