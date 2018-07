The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El incendio de Beniarrés calcina una hectárea de cultivo y montebajo Las llamas han comenzado a las 13,35 horas en el puerto de Salem-La rápida actuación de medios aéreos y terrestres ha logrado controlar hacia las cuatro de la tarde lo que en principio se ha considerado fuego forestal martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El incendio decretado este martes en el término municipal de Beniarrés ha afectado finalmente a una hectárea de cultivo y montebajo, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Las llamas han comenzado a las 13,35 horas en una zona escarpada y de difícil acceso en el puerto de Salem. Lo que en principio ha sido considerado como incendio forestal ha logrado ser controlado hacia las cuatro de la tarde. La rápida actuación de 3 medios aéreos, dos unidades de brigadas forestales y los bomberos del parque La Montaña ha logrado frenar el avance de las llamas. La mayor parte de los efectivos se ha retirado a las seis y media de la tarde. La Generalitat Valenciana ha decretado para este miércoles el nivel 3 de riesgo de incendio en el interior de Valencia y nivel 2 para el resto de la comunidad.