ENTREVISTA El incendio de Mariola que generó una ‘start up’ en Nueva York El emprendedor tecnológico Iñaki Berenguer relata el origen de su nueva empresa tras el éxito de sus dos primeros negocios jueves, 29 de septiembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/09/2016) No había Internet. Ni siquiera ordenadores en las casas. Pero fue entonces, hace más de 40 años, cuando comenzó a gestarse Coverwallet, una empresa dedicada a la venta de seguros por Internet en Estados Unidos. Es el nuevo negocio con el que el emprendedor Iñaki Berenguer (Muro, 1976) ha logrado captar en solo un año una financiación de 10 millones de dólares. “Mi padre tenía colmenas en Mariola. Las destruyó un incendio y lo perdió todo. Desde pequeño siempre me ha hablado de la importancia de tener un seguro”, afirma Berenguer desde Nueva York. Y guiado por el eco de la voz de su padre, y también por su instinto detector de negocios, al sector de los seguros ha dirigido su mirada este ingeniero de Telecomunicaciones cuyo nombre ha destacado por la venta millonaria de sus dos primeras empresas: Pixable y Contactive. En la entrevista concedida a RADIO ALCOY, Iñaki Berenguer habla de su nueva empresa, de lo que representa poner en marcha un negocio y de su vocación por ayudar a nuevos emprendedores (ha invertido más de un millón de dólares en nuevas start up, la mayoría en España).