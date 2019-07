The examples populate this alert with dummy content

SUCESO El incendio quema más de 830 hectáreas en Beneixama Un amplio dispositivo de medios aéreos y terrestres trabaja en la extinción del fuego, que ha obligado a desalojar a 45 personas lunes, 15 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las llamas ya han devorado más de 830 hectáreas de terreno forestal en Beneixama, según ha informado la consellera de Justicia Gabriela Bravo, a primera hora de esta noche. El incendio sigue activo, todavía no ha sido perimetrado, y los medios terrestres contiuan con las tareas de extinción. A lo largo de la tarde, un amplio dispositivo de medios aéreos y terrestres ha estado trabajando para apagar las llamas de este incendio forestal declarado en el paraje de La Solana, en el término municipal de Beneixama. Las llamas han comenzado sobre las 14.05 horas por causas que se desconocen y afecta a una superficie de pinar. El dispositivo estaba integrado por siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana con siete autobombas, siete dotaciones de bomberos de las provincias de Alicante y Valencia, 22 voluntarios de ACIF de Alcoy y Salinas, 64 militares de la UME con 26 vehículos. En aéreos, han trabajando, hasta las últimas luces del día, 10 avionetas de las provincias de Valencia y Castellón, 2 AT Anfibios del Ministerio, 1 Foca y 1 Brif de Cuenca y otro de Zaragoza y 1 Kamov de Guadalajara, según indican desde Emergencias. Emergencias de la Generalitat Valenciana estableció a media tarde la situación 2 del PEIF (Plan Especial contra el riesgo de Incendios Forestales) del Índice de Gravedad Potencial porque el fuego puede "afectar gravemente la población y bienes de naturaleza no forestal". Un fuego que no ha afectado ni al término de Banyeres ni al de Bocairent, según han infomado las autoridades. El Ayuntamiento de Banyeres, a media tarde, ha emitido un comunicado solicitando a los "propietarios de las edificaciones situadas entre la central eléctrica de Beneixama y la Venta el Borrego" por "previsión y seguridad" que "desalojen las casas y no intenten acceder a la zona Se informará cuando puedan volver". Y, también, ha puesto a disposición del mando de extinción de incendios las instalaciones muncipales. Así, se "ha decidido que la Unidad Militar de Emergencias pernocte en el polideportivo".