INDUSTRIA El informe del IVACE es favorable a un polígono mancomunado El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha presentado este estudio a los alcaldes y representantes de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (27/01/2020) El informe de viabilidad para ubicar el polígono mancomunado en Muro es favorable según el IVACE. El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha presentado a los alcaldes de la comarca y a representantes de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat, los resultados del estudio de los sectores Pi 2 y Pi 3 de Muro que cuentan con la idoneidad para el albergar el polígono comarcal. La Mancomunitat, que preside Blas Calbo, no fija la planificación para desarrollar este proyecto y habla de futuras reuniones de la Manco. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, destaca la importancia de esta iniciativa pionera en toda la Comunidad Valenciana. Junto a Climent, ha estado presente la directora general de IVACE, Julia Company, entidad que se ha encargado de este estudio previo.