PRODUCTOLOGÍA El inglés en Ibi se aprende en Dublín La academia Tradumundi se especializa en organizar viajes de inmersión lingüística para estudiantes a Irlanda miércoles, 29 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/03/2017) No hay mejor forma de aprender inglés que hablándolo. Así piensa Nieves Verdú, la responsable de una academia de idiomas en Ibi, Tradumundi, que se ha especializado en la organización de viajes de inmersión lingüística a la ciudad irlandesa de Dublín. La oferta, pensada para jóvenes de entre 12 y 17 años, destaca por el acompañamiento de los tutores, que también se desplazan a Irlanda. Verdú explica el trabajo desarrollado para hallar hueco en un sector dominado por los mayoristas.