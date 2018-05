The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA El ingrediente secreto de las papas Snacks El Valle, bajo la dirección del banyerense Juan Mayor, supera los 7 millones de facturación y exporta a tres continentes martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/05/2018) Una empresa al borde de la quiebra, con apenas dos trabajadores, casi tantos como clientes, y un futuro negro. Ese fue el panorama que el banyerense Juan Mayor se encontró cuando asumió el reto de reflotar la compañía que hoy es Snacks El Valle, la empresa de patatas fritas y aperitivos ubicada en Villena. Tenía 34 años. Estaba todo por hacer. Y Mayor lo hizo. Más de 15 años después, la empresa supera los siete millones de facturación anual, emplea a 40 personas y exporta a tres continentes: América, Europa y África. “Comenzamos vendiendo en la Comunidad Valenciana, que era lo más fácil, pero vimos la necesidad de abrir nuevos mercados porque el sector es muy competitivo y hay muchas empresas que hacen las cosas muy bien”, explica Mayor. La receta que aplicó para reflotar la empresa mezcla grandes dosis de ilusión, trabajo y una clara apuesta por la calidad. Aquellos fueron los ingredientes con los que crear una nueva marca, abrirse hueco en el mercado y diversificar productos para diferenciarse del resto de la oferta: desde patatas con sabores (como las de huevo frito) a otros snacks “más modernos y desenfadados”. En su proceso de emprendimiento, Juan Mayor tiene claro que fue clave “tener clara una dirección” hacia la que orientar el trabajo. “Hay que marcarse objetivos que sean realizables e ir paso a paso”, añade.