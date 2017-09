The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El instituto de Batoi subasta 210 vacantes de Ciclos Formativos Los aspirantes han de haber finalizado la ESO para los ciclos medios o contar con el título de Bachiller para los superiores-La subasta comenzará a las 11 de la mañana del lunes 4 de septiembre en el salón de actos viernes, 01 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/09/2017) El CIP FP Batoy quiere agilizar el proceso de matriculación en septiembre y ha anunciado que sacará el lunes 4 de septiembre a subasta 210 vacantes de Ciclos Formativos para el próximo curso escolar. La subasta, que por primera vez ha organizado el centro, comenzará a las 11 de la mañana en el salón de actos. Se ofrecerá a los asistentes las 210 plazas de 22 ciclos formativos que han quedado libres tras la primera fase de matriculación. Los de Estética Integral y de Dirección de Restauración cuentan cada uno con 20 plazas libres. El resto cuenta con una media de 10 vacantes. El director del CIP FP Batoy, Andreu Puig, ha explicado que la subasta pretende agilizar la matriculación de alumnos en septiembre. "Otros años el proceso era más costoso ya que llamabamos por teléfono a los alumnos uno por uno. De este modo comenzaríamos el curso con los alumnos ya todos matriculados". Los aspirantes han de haber finalizado la Secundaria para los ciclos medios o contar con el título de Bachiller para los ciclos Superiores.