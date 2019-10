The examples populate this alert with dummy content

ENSEÑANZA El Instituto de Lenguas de la Universidad Católica de Valencia se asienta en Alcoy Su director, Alejandro García, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles de los cursos que ya tienen iniciados y de los proyectos que quieren poner en marcha en el colegio San Vicente Paúl miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/10/2019) El Instituto de Lenguas de la Universidad Católica de Valencia ha iniciado sus clases en Alcoy este curso. En concreto han sido clases del curso de capacitación de valenciano que tienen lugar los sábados por la mañana en el colegio San Vicente de Paúl. Para hablar sobre este hecho y sobre los cursos que tiene previstos poner en marcha ha estado en Radio Alcoy, Alejandro García, el nuevo director del Instituto de Lenguas, quien ha comentado el interés de esta entidad de ponerse en contacto con empresas de la zona para conocer sus necesidades de expansión y plantearles cursos de idiomas 'a la carta', entre otros aspectos.