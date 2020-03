The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El instituto Pare Vitòria dona material al hospital Virgen de los Lirios El centro educativo entrega una impresora 3D, batas, guantes, gafas protectoras y alcohol etílico jueves, 26 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (26/03/2020) El IES Pare Vitòria de Alcoy ha donado al hospital Virgen de los Lirios de Alcoy material para la protección durante esta crisis. El centro educativo, en el lote, incluye 23 unidades de batas de tela, 3 más de batas de un solo uso, además de 28 unidades de gafas de seguridad y 18.400 unidades de guantes. El personal sanitario también dispone, gracias a esta aportación, 54 litros de alcohol etílico y 4 kilos de carbón activo. Para la producción de pantallas de protección para la cara, el Pare Vitòria ha entregado al centro sanitario una impresora 3D y material –como portadas PVC- para la creación de estas pantallas, según informan desde el centro. El personal del Ayuntamiento ha sido el encargado de trasladar esta donación hasta el centro hospitalario.