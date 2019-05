The examples populate this alert with dummy content

CIENCIA Y OCIO El investigador Juan Fuster, invitado de honor en el original Pint of Science Ha tenido lugar una primera sesión en el pub L'Escenari con el científico alcoyano como principal potente - La actividad sigue hoy en la Cafetería Casablanca y mañana en la cafetería del Campus de Alcoy martes, 21 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/05/2019) Juan Fuster, investigador alcoyano del Instituto de Física Corpuscular, fue uno de los que inauguró en el pub L’Escenari las sesiones para acercar la ciencia a espacios de ocio en un ámbito internacional, una iniciativa que lleva por nombre Pint of Science. Vicent Díez es el organizador de esta actividad en Alcoy. Además Fuster ha sido reconocido con el prestigioso Premio Humboldt otorgado por la Fundación que lleva el nombre del geógrafo, astrónomo, explorador y aventurero alemán. Junto a Fuster, han participado en esta primera jornada Miguel Ángel Satorre, Elena Denia y Daniel Guirado, bajo el nombre de De lo más pequeño a lo mas grande. Hoy siguen las sesiones en la Cafetería Casablanca a partir de las 19 horas con José Manuel Moltó, director del Hospital Virgen de los Lirios, junto a Xavier Ponsoda, Ana Peiró y Ángel Pérez, quienes hablarán sobre ¿Quién pone en peligro la calidad de vida cerebral?. El miércoles será el turno de la cafetería del Campus de Alcoy de la UPV donde se hablará de El impacto de la disrupción tecnológica en la sociedad con Bernardo Valdivieso, José Hernández, Alfons Crespo y Miguel Ángel García.