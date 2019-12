The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El Ivace destina 125.000 € para inlcuir la inteligencia artificial en los juguetes tradicionales AIJU investiga cómo aplicar esta tecnología en productos conectados a Internet y que interactúen con los niños viernes, 27 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) invierte 125.000 euros para incluir la inteligencia artificial en los juguetes tradicionales. El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU), junto a nueve empresas del sector, están realizando la investigación en cómo aplicar esta tecnología que permitirá crear productos que interactúen con los niños y niñas. Los expertos señalan que la inteligencia artificial en los juguetes puede aportar las mismas ventajas que un videojuego, pero con el aliciente de que se trata de juguetes reales con los que los pequeños interactúan. José Carlos Sola, coordinador del proyecto, indica que “en los próximos años, los juguetes conectados a Internet se convertirán en una cosa normal, por lo que las empresas necesitan nuevas herramientas que permiten fusionar el juguete tradicional con el mundo digital consiguiendo, así, un juguete actualizado, revalorizado y adaptado a los nuevos tiempos”. Por eso, desde AIJU, ya analizan el tipo de juguetes que existen en el mercado y qué nuevas funcionalidades pueden incorporar. Después crearán los prototipos con los productos que aporten las empresas. Finalmente, según la información facilitada, serán éstos los que decidirán si estos productos digitales los quieren poner en el mercado. Una nueva línea de investigación que cuenta con una financiación de 125.000 euros del Ivace. Su directora, Júlia Company, señala que esta investigación de AIJU cuenta con la colaboración de nueve empresas del sector “porque precisamente ellas son las que mejor pueden plasmar sobre el papel sus necesidades y orientar las investigaciones de centros tecnológicos”. En este sentido, Company ha avanzado que en 2020 el Ivace seguirá apoyando la generación y transferencia de conocimiento y tecnología a través de proyectos I+D en cooperación con empresas en los ámbitos de desarrollo regional identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3-CV. “Y mantenemos –añade- la línea de apoyo al desarrollo de demostradores de tecnologías de aplicación en ámbitos de especial relevancia para la mejora de la competitividad de la industria y de sectores productivos como son la digitalización y la economía circular”.