INDUSTRIA El IVACE estudiará la viabilidad del polígono mancomunado en Muro Julia Company, directora general de IVACE, ha explicado que colaborará con la Mancomunitat de L'Alcoià-Comtat en este proyecto jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/04/2019) El IVACE colaborará con la Mancomunitat en el estudio de viabilidad del polígono comarcal en Muro. El Instituto Valenciano de Comercio Exterior firmará con la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un polígono mancomunado en Muro. La ubicación a estudiar es el Sector P12. Julia Company, directora general del IVACE, explica que con este acuerdo se busca dar respuesta a la solicitud de los empresarios de la comarca. El IVACE realizará las valoraciones, análisis urbanísticos, consultas previas y propuestas de configuración parcelaria a desarrollar si se consiguen los parámetros analizados. La Mancomunitat, que preside Manolo Gomicia, aportará a través de sus técnicos y del Ayuntamiento de Muro, la documentación, información urbanística y suministros relativos al sector P12 para el mejor análisis de su idoneidad. Las conclusiones se tendrán en cuenta en el desarrollo del eventual polígono. Su desarrollo forma parte de la agenda de la Mancomunitat. Los avances en el desarrollo de este polígono mancomunado se han presentado en la Jornada de Internacionalización que acoge este jueves el Ágora para elevar las exportaciones en la comarca. La iniciativa organizada por el IMEX y la Cámara de Comercio, cuenta con la participación de representantes de 9 países, que aportan su experiencia sobre comercio exterior a empresarios de la comarca. Pablo de Gracia, presidente de la Cámara, se ha mostrado contento por la respuesta. El objetivo de la jornada es incrementar las ventas al exterior entre las más de 1.360 industrias de la comarca, de las que solo declaran vender en otros países un 23%.