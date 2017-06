The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El IVACE invertirá 5,6 millones en polígonos de L'Alcoià-Comtat La comisión de evaluación atiende la petición de 2.076.000 millones para los cinco polígonos de Alcoy-La inversión global asciende a 19,2 millones de euros para 83 polígonos en Vega Baja, Comarcas Centrales, La Safor y Els Ports-Maestrat martes, 13 de junio de 2017 La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo a través del IVACE invertirá 19,2 millones de euros en la mejora de 83 polígonos. 44 de estas areas industriales están ubicadas en las Comarcas Centrales Valencianas (L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida). Por poblaciones en L'Alcoià y El Comtat la inversión anunciada para Alcoy que es de 2.076.000 euros y atenderá las peticiones de los cinco polígonos industriales de la localidad. En Ibi la inversión 2.097.000 euros y en Cocentaina de 1.039.000 euros. En Muro se invertirán 422.000 euros. A estas ayudas se suman 1.132.000 euros para Ontinyent, 331.000 euros para Albaida y Ollería 656.000 euros. Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, que ha explicado estos datos en Alcoy ha dicho que esta inversión es "la respuesta de los Ayuntamientos a esta convocatoria del IVACE y que corrobora que existía una demanda real de ayudas para los polígonos industriales que han estado abandonados durante años"