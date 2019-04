The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El Ivace invierte 2,38 millones de euros para mejorar 21 polígonos industriales de L’Alcoià Las ayudas concedidas a Alcoy, Banyeres, Ibi, Onil y Tibi servirán para mejorar el alumbrado público, implementar la fibra óptica o instalar un ecoparque martes, 30 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Economía Sostenible, a través del Ivace, invertirá 2,38 millones de euros en la mejora, modernización y dotación de infraestructuras de 21 polígonos de L’Alcoià durante este 2019. Las ayudas sufragarán el 60% de los proyectos aprobados para las áreas industriales de Alcoy (en el Castellar, Cotes Altes, Santiago Payá-Sant Benet, la Beniata y Cotes Baixes), de Ibi (en el área del Cementerio, Ibi Ciudad del Juguete, Retiro Casanova, L’Alfaç I, L’Alfaç II, L’Alfaç III Este y Oeste, Casa Pau y El Derramador), de Onil (Los Vasalos, La Marjal I y II), de Tibi (El Maigmó) y de Banyeres (Les Molines, Les Tres Creus y Barraquetes). Entre las actuaciones que se ejecutarán destaca la mejora del alumbrado público, saneamiento de aguas pluviales, obra civil para la implementación de fibra óptica, la instalación de vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local, según informan desde Economía Sostenible. El plan de ayudas, asimismo, servirá para costear otros proyectos en estos polígonos de l’Alcoià como la señalización y/o identificación de las calles de los polígonos, la instalación de servicios contraincendios, un ecoparque o pasarelas de viandantes. Rafa Climent, conseller de Economía Sostenible, afirma que estas ayudas “permitirán mejorar la calidad y la imagen de los polígonos y áreas industriales de L’Alcoià y son un claro ejemplo de la apuesta decidida de la Conselleria y del Ivace para la economía productiva y para contribuir a generar ocupación estable y de calidad”.