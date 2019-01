The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIALIZACIÓN El IVACE lanza la segunda convocatoria de ayudas para la mejora de polígonos Rafael Climent ha anuncia hasta 200.000 euros por solicitud-La iniciativa se ha hecho pública en la presentación de la Plataforma Industria 4.0 jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/01/2019) El IVACE, el Instituto Valenciano de la Competitividad, ha puesto en marcha la segunda convocatoria de ayudas para la mejora y modernización de polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos dotada con 12,8 millones de euros. La comarca ya recibió en la primera iniciativa, de 2017, cerca de seis millones de euros. La mitad se repartió en la mejora de los polígonos de Alcoy. En la convocatoria 2019, que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana este jueves, el Instituto Valenciano de Competitividad anuncia hasta 200.000 euros por polígono. El presidente del IVACE y Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, explica que los interesados pueden acogerse hasta el 22 de febrero. "Esperamos recibir el mayor número de solicitudes posible". El Ayuntamiento de Alcoy ha comenzado a trabajar la solicitud de ayudas para que puedan beneficiarse el mayor número de superficies industriales posibles. Climent ha anunciado esta convocatoria en la presentación de la Plataforma Industria 4.0 este jueves en el Campus de Alcoy de la UPV ante representantes de los empresarios. La nueva plataforma, que accesible a partir de febrero, plantea a las empresas información especializada, buenas prácticas y líneas de financiación a las que pueden acogerse. Julia Company, directora general del IVACE ha destacado que las ayudas de apoyo a los proyectos de digitalización han crecido desde 2016. "No solo la respuesta de las empresas a estas convocatorias ha ido en aumento, también hemos visto proyectos de más compejidad con incremento de la digitalización en los procesos productivos" Esta plataforma se suma a los 71 proyectos de digitalización que ha desarrollado el IVACE en la comarca con una ayuda de 980.000 euros y que han generado más de 4,2 millones de euros de inversión.