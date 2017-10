The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS El Ivace promueve la eficiencia energética en Castalla y Cocentaina Los municipios reducirán hasta un 45% la factura nocturna con nueva tecnología y mayor control sobre el horario de encendido y apagado de la iluminación viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Castalla y Cocentaina van a renovar la iluminación pública a través de un programa de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Los dos municipios van a aplicar sistemas de alta eficiencia energética que representará un importante ahorro en la factura eléctrica. Cocentaina y Castalla son dos de los seis municipios de la provincia que, en conjunto, se van a repartir una inversión de 980.000 euros. La fórmula que emplea el Ivace para el desarrollo de estos proyectos de renovación de la luminaria combina el préstamo y la subvención a fondo perdido. Los ayuntamientos van a sustituir los puntos de luz por otros de mayor eficiencia energética e implantarán reguladores de flujo lumínico y del encendido y apagado adecuándolos durante la noche a las necesidades reales de iluminación de las vías. Según los cálculos del Ivace, el ahorro nocturno es del 45% del consumo.