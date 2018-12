The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El Ivam Cada Alcoi, desde las ondas La radio se sumerge en el gran monstruo del Ivam Cada Alcoi, cuando el espacio expositivo cumple un mes de su inauguración con tres amplios espacios expositivos diferenciados lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (07/12/2018) El viernes, 7 de diciembre, la radio se envuelve de arte. Tragaluz se emite desde el Ivam Cada Alcoi. Visitamos cada uno de sus rincones y nos detenemos en la subsede del Institut Valencià d'Art Modern, que expone una retrospectiva sobre el artista de Onil Eusebi Sempere. Desde allí, subimos al espacio gestionado por el Ayuntamiento y conocemos de cerca los audiovisuales de Damià Jordà, que se intercalan perfectamente con otras dos piezas, de Jose Antonio Picazo y Mónica Jover, dentro del concepto industrial de la propuesta. No te pierdas este programa, el primer Tragaluz hecho a plena luz del día.