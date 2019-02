The examples populate this alert with dummy content

NUEVA PROGRAMACIÓN El Ivam Cada Alcoi se convierte en arte en movimiento El Ayuntamiento prepara la nueva oferta para la última sala del edificio del Monte de Piedad con tres artistas: Manolo Solbes Arjona, Lucio Abad y Vincent Company martes, 12 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/02/2019) El IVAM Cada Alcoi apuesta por el arte en vivo, en movimiento, para su programación en marzo. El Ayuntamiento ya ha presentado a los tres artistas que abrirán la primavera en la última sala del edificio del monte de Piedad. La obra principal correrá a cargo del pintor Manolo Solbes Arjona, con la particularidad que, desde este miércoles, está pintando en directo el lienzo que ocupará mayor protagonismo en la sala de gestión municipal: "Es muy de agradecer que se abra, no solo este espacio, sino todos los que se puedan, para que se determine, de una vez por todas, que Alcoy tiene una funcionalidad cultural tan grande que ya no se puede ocultar, y no solo hay que darle camino, sino protegerla". A Arjona le acompañarán en la temática el fotógrafo Lucio Abad, que, en la acción Trama, elaborará dieciséis retratos cuadrados de su compañero. Otro retrato, el que imprimirá con la técnica del spray, del que se encargará el artista urbano Vincent Company para el apartado de Ordit. La programación se completa en las otras plantas con una colección sobre pintura española en el caso del Ivam (primera planta) y la muestra de la colección de la Fundación CAM, que se mantiene en la planta baja: Orígens.