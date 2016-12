The examples populate this alert with dummy content

NEGOCIACIÓN El IVAM explora el Centre d’Art Primer encuentro para reabrir el edificio y convertirlo en subsede del prestigioso museo jueves, 22 de diciembre de 2016 El director del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), José Miguel Cortés, ha visitado este jueves el edificio del Centre d’Art d’Alcoi, en el que Alcoy aspira a instalar una subsede de la prestigiosa entidad. Junto al secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, el gerente de la Fundación Caja Mediterráneo, Francisco Javier Sogorb, y el alcalde, Toni Francés, el director del IVAM ha conocido las instalaciones para determinar la viabilidad de la apertura de la subsede, los espacios a utilizar y las posibles obras a mostrar, según han informado fuentes municipales. El alcalde, Antonio Francés, ha valorado la visita: “Ya estamos en marcha, trabajando, para concretar la subsede del IVAM en nuestra ciudad. Una gran noticia, importantísima para Alcoy, y en la que optaban muchos municipios y que supondrá un hecho diferencial, conjuntamente con la reapertura del CADA; que permitirá a Alcoy convertirse en capital cultural del arte”.