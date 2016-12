The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El IVAM pide tiempo para abrir sede en Alcoy Responsables del museo visitarán el Centre d’Art para determinar la viabilidad del traslado viernes, 16 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (16/12/2016)

AUDIO Hora 14 Alcoy (15/12/2016) El director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), José Miguel García Cortés, ha afirmado que "no hay que tener prisa" en la apertura de la subsede del museo en Alcoy, sino que se debe "estudiar y analizar", algo que probablemente llevará "meses o años". Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la futura apertura del Centre d'Art d'Alcoi como subsede del IVAM en la rueda de prensa de presentación de la programación del museo para 2017, celebrada el jueves. "Hace tiempo que lo sabía, pero hay cosas para las que no hacen falta semanas, sino meses, años, para estudiar con detenimiento la interacción de la subsede con el edificio madre", ha manifestado García Cortés. A juicio del director "todos tenemos mucha prisa", frente a lo que ha pedido tiempo para que los técnicos del IVAM comprueben si se cumplen "las condiciones imprescindibles para que las obras se puedan exponer", para lo que son necesarios informes técnicos de aspectos como seguridad o climatización. Preguntado por los plazos para la apertura del nuevo espacio, ha afirmado no tener "ni idea" de cuánto tiempo puede llevar el estudio y acondicionamiento del mismo, si bien ha asegurado que el IVAM "está de acuerdo en que es un elemento para vertebrar el territorio". El secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, considera que, si se hace una subsede, "hay que hacerla con todas las consecuencias", y ha anunciado que Cortés y él visitarán el Centre d’Art la semana que viene para conocer las características y el estado del edificio. Asimismo, ha reconocido que en la Consellería de Cultura se habían recibido "tres o cuatro" peticiones de centros expositivos para constituirse en subsede del IVAM, algo que ha calificado de "tema delicado", pues, ha admitido, "no hay muchos museos de la importancia del IVAM con subsede". Albert Girona ha explicado asimismo que el edificio de Alcoy "era de la CAM y había sido restaurado por la Generalitat, que había invertido "6 ó 7 millones de euros", si bien el centro de arte había cerrado sus puertas en 2011 a causa de la crisis de la CAM y de su posterior desaparición. "Habría que plantearse, si los espacios cerrados no se abren, que se devuelva el dinero o que se aporte una solución", ha considerado el responsable de Cultura.