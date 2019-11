The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES El IVAM presenta en Alcoy una propuesta basada en su tradición industrial La muestra lleva por nombre La sociedad del rendimiento y engloba a siete artistas, entre ellos la alcoyana Núrica Fuster - El director del IVAM, José Miguel Cortés, ha estado en la inauguración - El IVAM CADA Alcoi ha inaugurado ésta y dos exposiciones más sábado, 16 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El IVAM CADA Alcoi albergó anoche la inauguración de tres exposiciones en cada una de sus plantas dentro de un nuevo ciclo expositivo. En el caso concreto de la planta del IVAM la propuesta presentada lleva por nombre La sociedad del rendimiento y en ella reúne a siete artistas, entre ellos la alcoyana Núria Fuster. En la inauguración ha estado presente el director del IVAM, José Miguel Cortés, quien ha valorado el primer aniversario de la sede del IVAM en Alcoy con una palabra, óptimo, al tiempo que ha reiterado el compromiso del IVAM con Alcoy a largo plazo. La comisaria de esta muestra, Sandra Moros, ha explicado la temática de esta exposición, que se podrá ver hasta el 22 de marzo y que tendrá actividades paralelas, una temática que ha estado basada en la tradición industrial de la ciudad. Lluc Mayol ha realizado un estudio del edificio de Sol Rayo que después paso a ser la emblemática discoteca Moonlight en una muestra de la transformación de las fábricas antiguas. Cada visitante podrá crear su propia publicación durante su visita. En la planta de la Fundación Caja Mediterráneo hay una propuesta de Jorge Ballester y en la tercera planta se podrá ver la obra de Edu Comelles, en el espacio Ordit de Jaume Pérez y en Trama fotografías de Xavi Terol.