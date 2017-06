The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El japonés accidental El músico Hiroshi Fujii protagoniza en Alcoy el programa líder de audiencia de japoneses por el mundo lunes, 19 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/06/2017) El músico de origen japonés y alcoyano de adopción, Hiroshi Fujii, protagoniza la versión de japoneses por el mundo. La productora japonesa Zippy ha finalizado la grabación del reportaje del modo de vida y la adaptación de Hiroshi Fujii a Alcoy. La grabación se ha realizado en distintos lugares característicos de la cultura local, entre ellos Radio Alcoy. En Hoy por Hoy Alcoy el músico ha explicado que la dirección del Himne de Festes lo catapultó a la fama en su país de origen y lo hizo candidato a este programa, que es líder de audiencia. "Nos hemos enterado que tue eres muy famoso en España", ha explicado que le dijeron para convencerle de que participase. El resultado se emitirá en la televisión nacional japonesa a mediados de agosto.