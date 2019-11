The examples populate this alert with dummy content

JOVE ESPAÑOL - ALCOYANO El Jove amenaza la imbatibilidad del líder El domingo a las 12 horas el Alcoyano jugará en San Vicente del Raspeig, el partido lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 22 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/11/2019) Jornada 14 y de momento ningún equipo ha podido ganar al líder. Las ganas se acrecientan y el Jove Español quiere ser el primero en conseguir dicha “gesta”. El equipo de San Vicente llega en buen momento y sabiendo que el Alcoyano lleva tres partidos sin ganar. Vicente Parras podrá contar con Ruba y Garcés, el primero después de cumplir sanción, el segundo llega de superar una lesión. Puede que sean las dos principales novedades con respecto la última alineación. El resto del once será muy similar al que empató ante el Crevillente el pasado domingo. El técnico sabe que se va a enfrentar a “un rival complicado, correoso y que en su campo saben perfectamente lo que tiene que hacer. Es un campo que parece más grande de lo que es, el ancho, pero no tan largo. Será un partido muy complicado y que seguro que no será fácil. El equipo está con rabia, porque sabe que en los partidos que se empataron merecieron más, pero aquí solo vale ganar, de nada sirve que me digan que hemos jugado mejor que el rival y no ganemos” El árbitro del partido será Jorge Monterde Gracia. El encuentro se jugará el domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva de San Vicente, el precio de las entradas será de 10 euros, entrada única, los niños hasta los 12 años no pagarán. Como siempre lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma página web desde las 11.45 horas.