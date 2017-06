The examples populate this alert with dummy content

PINTURA INFANTIL El joven Diego Jordá entre los mejores Es alumno de 11 años de la Sección Infantil de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy, ha sido seleccionado como finalista del XXVI Concurso Patrimonio Nacional de Pintura Infantil y Juvenil para centros escolares viernes, 02 de junio de 2017 Diego Jordá Navarro, alumno de 11 años de la Sección Infantil de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy, ha sido seleccionado como finalista del XXVI Concurso Patrimonio Nacional de Pintura Infantil y Juvenil para centros escolares. Es importante destacar que sólo han seleccionado 30 obras entre las miles que proceden de todo el territorio nacional para que formen parte de la exposición que se realizará en el Palacio Real de El Pardo en Madrid. El concejal de Educación, Alberto Belda, explica que «Desde la concejalía de Educación se ha dado demanda a los niños y niñas que querían asistir a la Escuela de Bellas Artes de muchas maneras, a nivel de material, respecto a las instalaciones ahora están ubicadas en el Edificio Viaducto de la UPV y respecto al personal, se ha hecho la ampliación del contrato de una de las trabajadoras, también durante 2016 se puso en marcha una bolsa externa de profesor de dibujo y se ha cubierto una de las plazas había vacante, por lo tanto, ahora con tres maestros está cubierta a nivel de personal la demanda existente. Nuestro gobierno apuesta de forma decidida por la Escuela de Bellas Artes como una actividad formativa complementaria que resuelve muy bien lo que es Alcoy artísticamente con la Escola d'Art i Superior de Disseny y esta Escuela de Bellas Artes, que es el inicio de estos estudios o estos posibles estudios de arte». El tema de este concurso que han trabajado durante unos meses los alumnos del grupo de 10 a 13 años de la Sección Infantil, se basa en los interiores y exteriores de los monumentos, jardines históricos y fuentes del Patrimonio Nacional así como todos aquellos palacios, residencias , catedrales y fundaciones religiosas vinculadas históricamente a la Corona española. En el caso de Diego Jordá, el tema escogido ha sido el «Monasterio de San Jerónimo de Yuste de Cáceres» con la obra titulada «Soledad». La entrega de los premios y diplomas de los galardonados y seleccionados para la exposición se realizará el próximo jueves 8 de junio de 2017 a las 19:00 horas en el Palacio Real de El Pardo por parte de S.A.R. la Infanta Doña Elena. En el acto oficial para recoger el diploma distintivo del finalista, asistirán el alumno Diego Jordá, la directora de la Escuela de Bellas Artes y profesora de Expresión Plástica coordinadora del proyecto, Montserrat Ripoll Pascual y un familiar del alumno.