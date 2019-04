The examples populate this alert with dummy content

JUDO El Judo Club Alcoi al interprovincial dels jocs escolars Raul Fernandez guanya tots els seus combats - Llum Llopis, després de guanyar dos combats va perdre la final jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El passat dissabte 30 de març es realitza la segon jornada interprovincial dels jocs esportius de la comunitat valenciana a la ciutat d’Alacant. Jornada, a l’espera d’una tercera, ja decissiva per les classificacions per al campionat d’espanya escolar. En la categoria cadet, Raul Fernandez en -90 kg guanya tots els seus combats per la maxima puntuació amb inmovilitzacions, i obté el bitllet per a participar el proper 27 d’abril en el campionat nacional en València. Pel que fa en la categoria infantil, Llum Llopis en -52 kg, després de guanyar dos combats i perdre la final, obté el subcampionat, i la seua classificació es resoldrà el proxim 13 d’abril en Castelló.