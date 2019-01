The examples populate this alert with dummy content

JUDO El judo club Alcoi en la copa d’Espanya infantil i junior Es va celebrar en la localitat catalana de Tortosa lunes, 14 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Durant el cap de setmana del 12 i 13 de gener es celebra la copa d’Espanya infantil i junior en la cuitat de Tortosa. El judo club Alcoi va acudir amb un nombrós grup de participants. En la categoria infantil Llum Llopis va ser séptima després de realizar 4 bons combats, i tenint en compte la seva primera particpació d’enguany en una copa d’estes característiques, és un resultat molt positiu. Pel que fa als juniors Eva, Iván i Joan no passen del primer combat a pesar de l’esforç mostart. Iker Gomez en -66kg gunaya el seu primer davant un dels favorits, pero en el segon cau quedant-se sense repesca. Gaizka Porras tornava a competir despres d’uns mesos de lesions, que li havien frenat la preparació, i va obtindré el bronze mostrant el seu bon fer. Resultat que anima per a encarar les pròximes cites claus de la temporada. Un bon cap de semana de judo on confirma el grup de competició a nivel esportiu i social.