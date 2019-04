The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El judo como modo de vida Roberto y Pau Botella nos visitan en la Venta Sant Jordi para hablarnos de su deporte: el judo - Padre e hijo analizan la situación del club 54 años después de su fundación martes, 09 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/04/2019) El Judo Club Alcoi es uno de los clubs más históricos de la ciudad, sus 54 años lo avalan. Ser Deportivos se traslada a la Venta Sant Jordi para hablar de este deporte con uno de sus fundadores, Roberto Botella y con su hijo Pau, que ha seguido sus pasos y ahora mantiene el proyecto que inició su padre. Con ambos hemos hablado de la situación actual que vive un buen momento con más de 200 niños y niñas inscritos, de su historia, de la actualidad y de muchas más cosas. No te pierdas todo lo que nos han contado de este deporte japonés.