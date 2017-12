The examples populate this alert with dummy content

SOCIEDAD El juez Emilio Calatayud llena el Círculo Industrial con una charla sobre la importancia de la educación En la conferencia, organizada por el Colegio San Roque, el magistrado de los juzgados de menores de Granada abordó, a través de casos reales, la necesidad de formar a padres y maestros en la situación social actual viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El pasado sábado, día 16 de diciembre, en el salón rotonda del Círculo Industrial, tuvo lugar la conferencia Sin formación no hay futuro, impartida por Emilio Calatayud, juez y magistrado de los juzgados de menores de Granada. El colegio San Roque fue el encargado de organizar esta conferencia, con la colaboración del Club Rotary Alcoy y la Asociación de Padres y Madres del centro, con la intención de formar a padres y maestros en la difícil situación social en la que nos encontramos. El juez, famoso por sus sentencias curiosas y ejemplares, hizo una reflexión sobre la actualidad educativa y socio jurídica en la que viven las familias, haciendo alusión a varios artículos del Código civil que, según su entender, deberían ser mejorados. Unos artículos que hacen referencia a los derechos y deberes de los hijos para con los padres y viceversa. "La autoridad de los padres sobre los hijos está debilitándose; nos hemos convertido en colegas y amigos de nuestros hijos y no somos sus colegas, somos sus padres", incidió el magistrado. La conferencia estuvo marcada por los casos reales que vive diariamente en sus juzgados, dando pautas a padres y maestros sobre la educación.