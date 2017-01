The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN INTERNACIONAL El juguete acude a la feria de Nuremberg para remontar sus exportaciones Las ventas al exterior presentan cifras negativas por primera vez en los últimos cuatro años lunes, 30 de enero de 2017 El sector juguetero español acude a la feria de Nuremberg con el objetivo de remontar sus exportaciones, en números rojos por primera vez en cuatro años. 123 firmas jugueteras españolas participan en Spielwarenmesse, la feria más importante del sector, que arranca en la ciudad alemana el próximo miércoles. La organización espera más de 70.000 visitantes. Durante los días de certamen, las empresas de todo el mundo van a presentar 75.000 juguetes nuevos. El juguete español contará con un expositor informativo de la marca Toys from Spain, que ofrecerá información sobre las empresas españolas que participan en la feria. Esta acción comercial cuenta con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior. El último dato de las exportaciones, correspondiente a noviembre, confirma el cambio de tendencia en el sector exterior. Después de cuatro años, las ventas al exterior han entrado en negativo. En concreto, han bajado un 2,46% entre enero y noviembre. El mayor descenso se produce en Reino Unido, con un retroceso del 27,66%. En Estados Unidos, las ventas han caído un 15,82%. Con estos datos, fruto de la situación internacional, el sector pretende aprovechar la feria de Nuremberg para abrir nuevos mercados y afianzarse en los que ya está presente. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, lamenta que “la actual situación internacional ha provocado que, por primera vez en cuatro años, encontremos datos en negativo en las exportaciones”. Pastor confía en que la “incertidumbre” provocada por el Brexit y el cambio de presidente en Estados Unidos “se normalice y se recuperen las exportaciones a estos países”. El certamen alemán contará con un espacio para conocer las tendencias del sector y una zona especializada en juguete tecnológico.