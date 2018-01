The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN EXTERIOR El juguete asiste en masa a Nuremberg para mantener el ritmo exportador El sector creció hasta noviembre un 15% en ventas al extranjero – Más de 130 firmas componen la mayor presencia española en el certamen alemán viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/01/2018) Los jugueteros españoles van a tener una presencia récord en la feria de Nuremberg, la principal feria del sector, que arranca el próximo miércoles. Más de 130 firmas nacionales estarán presentes en el certamen alemán con el objetivo de mantener la tendencia alcista en las exportaciones. Hasta noviembre aumentaron un 15%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Spielwarenmesse ofrece 110.000 metros cuadrados a cerca de 3.000 expositores. Por superficie y presencia de empresas es el principal certamen mundial del sector. Las firmas españolas presentarán las principales tendencias en juguetes para este año. Tendrán el soporte de un expositor informativo de la marca Toys From Spain. El gran objetivo de la presencia en Nuremberg es abrir nuevos mercados en el exterior y afianzarse en aquellos en los que ya están presentes las empresas españolas. Las exportaciones acumuladas hasta noviembre crecieron en torno a un 15%. La patronal advierte de que el dato “refleja la aceptación del juguete español en mercados internacionales, donde se reconoce por su calidad, seguridad y diseño”. Los principales aumentos se produjeron en Grecia (84%), Polonia (43%), Italia (14,5%) y Alemania (15,5%). Las ventas cayeron, sin embargo, un 35% en Estados Unidos. Con la salida al exterior el sector trata de paliar la estacionalidad del mercado nacional. La AEFJ apunta que el 40% de la facturación nacional va destinada al extranjero. En la próxima edición de la feria de Nuremberg las empresas españolas de reciente creación tendrán un espacio propio, el New Toys from Spain, apoyado por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). El certamen alemán servirá para analizar las tendencias del juguete, basadas en Explorar la naturaleza; Solo por diversión y Espíritu de equipo. La feria se celebrará hasta el 4 de febrero.