BALONCESTO El Juventud Alcoy consigue la Liga Valenciana El equipo infantil contra todo pronóstico, se adjudica esta competición previa a la liga regular miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/10/2018) El equipo infantil del Juventud Alcoy venció la Liga Valenciana, competición de carácter provincial que se disputa antes de comenzar la temporada regular y que la juegan los tres niveles que hay. El equipo dirigido por Juanjo Ferrer ganó cómodamente los partidos de la fase previa al Muro, Iris y Pego. Los cuartos de final los jugaron ante el Castalla y llegaron a al semifinal frente a un Denia que no puso las cosas fáciles a pesar del resultado. La final la tuvieron que jugar contra uno de los favoritos, el Montemar de Alicante que es de nivel 1, el Juventud es de nivel 3. La sorpresa saltó al final del partido con la victoria de los alcoyanos por cinco puntos de diferencia y contra todo pronóstico, debido sobre todo por las dos categorías de más que hay de diferencia entre los dos equipos. La plantilla del Juventud Alcoy está formada por, Jesús Muñoz, Jorge llorens, Jorge Cortés, Pascual Fernández, Adrián Melgarejo, Alejandro Miró, Pau Camps, Eduardo Hilario, Javi Belmez, Mario Climent, Pablo Climent, Miguel Sandoval y Óscar Canalejas. Entrenadores: Juanjo Ferrer, Eva Ortíz y Juanlu Bélmez.