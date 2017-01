The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA JUDICIAL El juzgado avala la transparencia contable de la Fiesta La juez condena en costas a dos socios que demandaron a la Asociación de San Jorge por una presunta vulneración del derecho de información jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2017) El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcoy ha avalado a través de una sentencia la transparencia informativa y contable de la Asociación de San Jorge, entidad organizadora de la Fiesta de Moros y Cristianos. Dos socios que en los últimos años han presentado diversas denuncias contra la entidad, recurrieron a la Justicia por entender vulnerado su derecho a ser informados sobre la situación económica y contable. La juez ha desestimado la demanda y les ha condenado en costas en una sentencia que cuestiona a los demandantes porque “no se puede pretender que la información persiga a quien no pretende obtenerla”. Los dos socios solicitaron en 2015 información económica de la Asociación correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013. Lo hicieron a través de un fax firmado por la abogada que les ha defendido en este caso. Pese a que no acudieron al Casal a recoger la información preparada por la Junta Directiva, decidieron demandar a la institución por no informarles. Esa “contradicción” la pone de manifiesto la juez en la sentencia, que asume las alegaciones planteadas por la Asociación. La juez considera probado que los demandantes no acreditaron estar representados por la letrada que firmaba la petición de datos y, además, no acudieron a recoger la información. La Asociación, como acredita la sentencia, puso a disposición la información previa acreditación de los demandantes. Así lo comunicó a la letrada, como consta en la sentencia. La juez añade, además, que las cuentas eran públicas a través de Internet y fueron presentadas en asambleas a las que los socios pudieron asistir y en la que, a su vez, están representados. Con estos argumentos, la juez sostiene que “no puede entenderse vulnerado el derecho de información a quien elude la misma”. Y recalca: “No se puede entender derecho alguno vulnerado si es la parte desinformada la que decide no informarse”. La juez concluye, en referencia a la actitud de los demandantes, que “no se puede pretender que la información persiga a quien no pretende obtenerla”.